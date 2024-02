Si intitola 'Las mujeres no lloran' e contiene 16 tracce

Il 22 marzo uscirà in versione fisica e digitale “LAS MUJERES YA NO LLORAN” di Shakira, il nuovo attesissimo album dell’artista pluripremiata ai Grammy e Latin Grammy.

Il nuovo album, già disponibile in pre-order, sarà disponibile in digitale, CD, e VINILE in tre versioni distinte, ognuna dedicata ad una pietra preziosa: LP Diamante vinile colore crystal clear, LP Zaffiro con vinile colore blu trasparente, LP Rubino con vinile colore rosso.

Il disco, che esce a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio ‘El Dorado’, è una testimonianza della resilienza e della forza di Shakira e del potere della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi.

“Las Mujeres Ya No Lloran” conterrà 16 tracce, di cui 8 inedite, 1 remix e 7 singoli di successo come “Music Sessions Vol. 53” con Bizarrap, “TQG” con Karol G, “Te Felicito” con Rauw Alejandro (ORO in Italia), “Copa Vacía” con Manuel Turizo e altri ancora. I singoli hanno totalizzato oltre 3 MILIARDI E MEZZO di stream su Spotify.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata