Dal 21 febbraio dirigerà l'Orchestra e il Coro del teatro nell'opera di Verdi 'Un ballo in maschera'

“È la terza volta che torno al Regio e sono felice di essere qui”. Così il maestro Riccardo Muti, parlando con i giornalisti al Teatro Regio di Torino, dove dal 21 febbraio al 3 marzo dirigerà – per un totale di sei repliche – l’Orchestra e il Coro del teatro nell’opera di Giuseppe Verdi ‘Un ballo in maschera’. “Non mi devo confrontare con l’opera, non è che devo fare un duello”, ha aggiunto Muti in merito alla sua direzione: “Si tratta di un’opera che ho diretto per la prima volta 50 anni fa, o forse anche di più“.

