Il divertente appello social di Angelina Mango: “Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio per il Festival di Sanremo“. La cantante vincitrice della kermesse con la sua ‘La Noia’ ha smarrito infatti la custodia nelle ore concitate in seguito alla proclamazione della sua vittoria. “Qualcuno ce l’avrà? Io vado in giro così, non è fattibile”, dice in una storia pubblicata sul suo canale Instagram, mostrando il premio tenuto dentro una busta di carta.

