Il cantante parla della sua carriera e di possibili insegnamenti ai giovani

Marco Mengoni a tutto campo alle Ogr di Torino, prima tappa dopo la fortunata apparizione come co-conduttore nella prima serata del Festival di Sanremo. “Ci sono cose che non si possono insegnare come per esempio l’empatia. Poi ovviamente è importante essere sempre se stessi“, ha detto il cantante parlando della sua carriera e di possibili insegnamenti ai più giovani. “Mi sono sempre forzato a fare una vita come la facevo prima, nonostante a 19 anni sia cambiato tutto“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata