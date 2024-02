Il sindaco partenopeo: "Lui ha risposto con grande dignità e correttezza"

“Geolier è espressione della cultura musicale della città“. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo aver consegnato al cantante una targa personalizzata per il risultato conseguito al Festival di Sanremo. “Sono dispiaciuto non tanto per i fischi ma per chi se ne è andato via. Ognuno deve avere il coraggio di contestare ma di rispettare le persone – ha detto il primo cittadino – in quell’occasione non è stato rispettato un ragazzo, un giovane artista che ha risposto con grande dignità e correttezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata