Amadeus sarà affiancato da Teresa Mannino. Tra gli ospiti Russell Crowe, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti

Dopo una seconda serata che sarà ricordata per il commovente ritorno sul palco di Giovanni Allevi e per le polemiche dopo l’ospitata di John Travolta, il Festival di Sanremo continua. Giovedì sera, a partire dalle 20:45 su Rai1, il terzo appuntamento con la kermesse. Co-conduttrice insieme ad Amadeus sarà l’attrice e comica Teresa Mannino.

La scaletta

Nella terza serata si esibiranno i 15 big in gara che non hanno cantato mercoledì sera. E, così come era stato la sera prima, anche oggi a presentare i singoli artisti saranno i loro “colleghi”. Questo l’ordine di esibizione dei cantanti e delle band, con i rispettivi ‘presentatori’:

Il Tre presentato da Loredana Bertè

Maninni presentato da Alfa

Bnkr44 presentati da Fred De Palma

Santi Francesi presentati da Clara

Mr.Rain presentato da Il Volo

Rose Villain presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri presentati da BigMama

Angelina Mango presentata da Irama

Diodato dai The Kolors

Ghali presentato da Mahmood

Negramaro presentati da Emma

Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

Sangiovanni presentati da Renga Nek

La Sad presentati da Geolier

Gli ospiti

Per quanto invece riguarda gli ospiti, l’unico internazionale sarà Russell Crowe, l’attore premio Oscar nel 2001 per ‘Il Gladiatore’. Ma saranno all’Ariston anche due leggende della musica italiana: Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti, quest’ultimo per celebrare il quarantesimo anniversario di quando vinse il Festival nella categoria Nuove Proposte con ‘Terra Promessa’. Ci saranno anche Stefano Massini e Paolo Jannacci, che canteranno una canzone sul tema delle morti sul lavoro. Sui palchi fuori dal teatro, in Piazza Colombo si esibiranno Paola e Chiara mentre sulla nave Costa Smeralda sarà il turno di Bresh.

