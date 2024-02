Lo svedese al conduttore: "Mi siedo, ma se ti vedo stanco chiamo il cambio"

Zlatan Ibrahimovic a sorpresa ospite al Festival di Sanremo. L’ex attaccante del Milan e attuale dirigente del club rossonero torna all’Ariston dopo la sua presenza tre anni fa da co-conduttore per una serata. “A 42 anni ho smesso perché ho ascoltato il mio corpo. Nonostante i tuoi casini il teatro è pieno“, ha scherzato lo svedese con Amadeus. Ha poi ricordato l’edizione condotta insieme, nel 2021, caratterizzata dalle stringenti misure anti-Covid. Una edizione, quella, durante la quale non fu presente il pubblico in platea, sostituito da centinaia di palloncini gonfiabili. “Pensa se eri da solo, con il tuo naso e tutti quei palloncini“, dice Ibrahimovic. Quindi, indicando il palco reale, Ibrahimovic chiede di potersi accomodare lì. Ad Amadeus, che gli fa notare che su quel palco si è seduto solo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Ibrahimovic ha risposto: “Quanti gol ha fatto?”. Prima di sedersi in prima fila, Ibra ha ancora scherzato con il conduttore: “Io mi siedo, ma se ti vedo stanco chiamo il cambio. Perchè qui fuori c’è la fila di presentatori”.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata