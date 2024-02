Il racconto della cantante ospite del programma di Alessandro Cattelan su Rai2

Francesca Michielin ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento l’anno scorso e che le hanno tolto un rene. “I miei amici mi hanno detto: dopo aver scritto ‘Il mio cuore è un organo’ il tuo prossimo libro si chiamerà ‘Il rene è un organo’. Da oggi d’ora in poi dirò: un colpo di rene anziché un colpo di reni. Si può vivere anche senza, ci rido su. Succede, è la vita”, ha detto la cantautrice ospite di Alessandro Cattelan su Rai2, nella puntata andata in onda il 30 gennaio.

La 28enne, vincitrice della 5a edizione di X Factor, l’estate scorsa era stata costretta ad annullare due date sel suo tour estivo, mettendo in appressione i suoi fan. L’artista aveva cancellato lo show del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 a San Vito al Tagliamento. “Faccio questo video perché per me è importante potervi parlare, potervelo dire a voce. E’ giusto che abbiate la massima trasparenza. Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento”, aveva spiegato sui social. “L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova. Mandatemi good vibes”.

Voglio ringraziarvi infinitamente per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni 🫂 l’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare (e mille altre cose as always🤹🏻‍♀️) — Francesca Michielin (@francescacheeks) August 14, 2023

