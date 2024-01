Si esibiranno all'ippodromo Snai il 12 luglio: sarà la loro unica data da headliner in Europa nel 2024

Primo concerto in Italia per gli Stray Kids, la band K-Pop che ha scalato le classifiche internazionali: il gruppo si esibirà il 12 luglio agli I-Days di Milano, all’Ippodromo Snai. Si tratterà anche del loro unico concerto da headliner in Europa per l’anno 2024. I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita dalle 11 del 5 febbraio sull’app IDays e dalle 11 del 9 febbraio per gli iscritti a MyLiveNation, mentre la vendita generale prenderà il via alle 12 di lunedì 12 febbraio.

Chi sono gli Stray Kids

Gli Stray Kids sono stati formati dalla JYP Entertainment nel 2017 attraverso l’omonimo reality show e sono composti da otto membri: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, e I.N. Nel 2018 hanno pubblicato il loro EP di debutto “I am NOT” posizionandosi ai vertici delle classifiche coreane e hanno scalato le classifiche di tutto il mondo nel 2020 con “GO LIVE” e la sua versione repack “IN LIFE”. Nell’agosto del 2021 hanno pubblicato il loro secondo album in studio “NOEASY” e – sostenuti dai singoli “Thunderous”, “WOLFGANG” e “Mixtape: OH” – hanno nuovamente conquistato la vetta delle classifiche sudcoreane.

Da allora non si sono fermati. Negli anni successivi gli Stray Kids si sono assicurati quattro posti alla numero 1 nella Billboard 200, sono entrati nella classifica Billboard HOT 100 con il loro recente brano “LALALALA” (secondo gruppo maschile K-pop nella storia a farlo) e nel 2023 hanno ricevuto l’MTV Video Music Award per Best K-Pop oltre a un Billboard Music Award come Top Album K-Pop per l’album “5-STAR”.

Condividendo all’inizio di questo mese l’edizione 2024 della loro serie di video annuali “STEP OUT”, che li ha visti ripercorrere ciò che hanno raggiunto nel 2023 e delineare i loro piani per l’anno a venire, gli Stray Kids hanno anticipato l’uscita di due nuovi album nel 2024 e hanno anche accennato che intraprenderanno un enorme tour mondiale.

Gli altri headliner di I-Days Milano

La conferma in line up degli Stray Kids agli I-Days Milano 2024 fa seguito all’annuncio nelle scorse settimane della partecipazione dei Green Day (16 giugno), dei co-headliner Avril Lavigne e Sum 41 con i Simple Plan (9 luglio), di Tedua (29 giugno con 21 Savage e 30 giugno), primo headliner italiano nella storia della manifestazione nonché primo headliner con un doppio show dopo lo straordinario successo del suo tour nei palasport, dei Metallica che avranno un palco spettacolare sulla scia di quello visto al Power Trip di Indio in California e con l’iconico “snake pit”, Ice Nine Kills e i Five Finger Death Punch (29 maggio), dei Queens Of The Stone Age e dei Royal Blood (6 luglio) e dei Bring Me The Horizon con Yungblud e Bad Omens (7 luglio) , di Lana Del Ray (4 giugno) e Doja Cat (27 giugno).

