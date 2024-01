La band celebrerà l'anniversario anche con uno speciale tour

Il 13 maggio del 1994 usciva Catartica, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana. E, per festeggiare i 30 anni dell’album culto che ha segnato un’intera generazione, la band rilascia una ristampa speciale del disco, che sarà disponibile da venerdì 8 marzo nel formato CD e doppio LP entrambi con libretto con foto inedite. Ma anche un box speciale in edizione limitata contenente il CD, il doppio LP (e i relativi libretti con foto inedite), la musicassetta di ‘Demosonici’ con una bonus track mai pubblicata, il poster del tour 2024 ed un “fan pass” esclusivo che potrà dare la possibilità di incontrare la band in uno speciale meet & greet durante le tappe del tour.

L’album

Catartica ha tracciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. Con l’eccellente produzione di Lega e Maroccolo (CCCP e CSI) per la neonata etichetta indipendente di allora Consorzio Produttori Indipendenti, le 14 canzoni che compongono il disco sono state la risposta alla fame irrefrenabile di un suono diverso di cui soffriva il pubblico italiano dei primi anni ‘90, complici i modelli americani e inglesi che ai tempi sfornavano band grunge e hardcore del calibro di Nirvana e Pearl Jam. Catartica è stato il primo album italiano a soddisfare questa fame di cambiamento, segnando così una strada tutta nuova nel rock indipendente e rinnovando in maniera determinante la scena musicale del nostro paese. “Catartica nel 2024 compie 30 anni. Si potrebbe dire ‘sembra ieri’, ma in realtà sembra quel che è: ovvero che sono passati 30 anni, e noi Marlene siamo consapevoli di quante cose sono state fatte in questo lasso di tempo durato quel che è durato, e che fa sì che i tempi di Catartica ci appaiano lontani, ma ci siano in realtà altrettanto vicini”, commenta Cristiano Godano, frontman della band. Non solo una pietra miliare nella storia della musica italiana ma anche nella carriera dei Marlene Kuntz.

Il tour 2024

Partiti 30 anni fa proprio con la pubblicazione di Catartica, dopo 11 album in studio, 4 dal vivo, 8 raccolte, 2 colonne sonore, 1 disco d’oro, 1 film documentario, innumerevoli tour in Italia e all’estero, i Marlene Kuntz oggi arrivano a Karma Clima, il progetto che unisce arte e sostenibilità nonché ultimo lavoro discografico della band. Ma i festeggiamenti non finiscono qui! Al via da marzo lo speciale tour “Catartica 2024“.



Questi gli appuntamenti:

14 marzo – Alcatraz, Milano



15 marzo – Orion, Roma



23 marzo – Cso Pedro – Padova



5 aprile – Viper – Firenze



11 aprile – Hiroshima Mon Amour – Torino



12 aprile – Hiroshima Mon Amour – Torino – SOLD OUT



19 aprile – New Age – Roncade (TV)



20 aprile – TPO – Bologna



26 aprile – Demodè – Bari



27 aprile – Mamamia – Senigallia (AN)

Le prevendite dei biglietti sono già attive.

