Il cantautore bresciano presenta il suo nuovo brano: "Sul palco porterò delle immagini, sarà qualcosa di inaspettato"

Dopo il terzo posto dello scorso anno con ‘Supereroi’, Mr. Rain torna a Sanremo con un’altra canzone che i ‘rumors’ danno già tra le favorite per la vittoria finale. Per il cantautore bresciano Mattia Balardi il 2023 è stato un anno straordinario, con numeri record come i 5 dischi di platino, la terza canzone più venduta del 2023 (‘Supereroi’) con più di 300 milioni tra stream e views, i vertici delle classifiche di tutte le principali piattaforme di streaming non solo in Italia. In Spagna, infatti, la versione in spagnolo di ‘Supereroi’ è attualmente uno dei pezzi più trasmessi dalle radio. Insomma, una scalata clamorosa quella di Mr.Rain che ne fa uno dei logici favoriti per l’edizione 2024 del Festival. “Ho scoperto di fare Sanremo al Tg1 e sono stato annunciato per penultimo (da Amadeus, ndr), avevo il cuore che andava a 100 all’ora“, racconta il rapper cresciuto nel mito di Eminem e diventato uno degli interpreti più profondi del nostro panorama musicale. “In realtà non vado solo per la gara, ci saranno tanti grandi artisti e ogni anno va sempre meglio. Sarà ancora più difficile della prima volta, ma lo sarà di più arrivare alle persone essendoci così tante belle canzoni”, aggiunge il cantautore bresciano terzo nel 2023 con ‘Supereroi’. “Non mi interessa arrivare primo o ultimo, non vado per scalare la classifica, ma mi interessa solo entrare nel cuore della gente e ampliare il mio progetto”, spiega. “C’è un bellissimo cast a Sanremo, con tanti amici che mi stanno dando forza. Tante persone con cui ho anche collaborato e sarà una grande festa. Sarà la seconda volta per me, ma come se fosse la prima perché sono abbastanza teso. Ci arrivo preparato però”, rivela Mr.Rain.

La storia di ‘Due Altalene’

Il brano con il quale si presenta in gara, ‘Due altalene’ scritto da Mr.Rain e Lorenzo Vizzini (Warner Music Italy), racconta la storia tragicamente vera di una perdita, una delle più forti ed emotivamente difficili da vivere e superare. “‘Due altalene’ ha un significato gigante per me, tutto nasce da ‘Supereroi’. Dopo lo scorso Sanremo mi hanno scritto tantissime persone, una cosa magica, per raccontarmi quanto quella canzone li avesse aiutati. Così questa canzone è nata da tutte queste storie e una in particolare, quella di un genitore che perde i propri figli che erano anche miei fan“, racconta Mr. Rain a Milano dondolandosi su due altalene sistemate sul palco del Teatro Gerolamo di Piazza Cesare Beccaria. “Mi vengono i brividi quando ne parlo. Non pensavo che una canzone potesse aiutare anche in momenti così duri. Sono tante storie, di amori finiti, di persone che chiedono aiuto”, aggiunge il cantautore bresciano accompagnato dal suo manager Francesco Facchinetti. Sempre a proposito di ‘Due altalene’, Mr. Rain dice: “In realtà non l’ho scritta apposta per Sanremo ma ci ho messo 10 mesi a scriverla ed è il motivo per cui torno, porterò tutto quello che le persone mi hanno donato”.

“Porterò delle immagini sul palco”

Per quanto riguarda la performance all’Ariston, aggiunge: “Porterò delle immagini sul palco. Non mi sento un paraculo, siamo tutti diversi, ma faccio solo quello che mi sento e ne vado fiero, sono sereno con me stesso. Sarà qualcosa di inaspettato“. Una canzone che precede l’uscita del nuovo album il 1 marzo. “L’album è un viaggio che partirà da ‘Supereroi’ e si concluderà con ‘Due altalene’, all’interno ci sarà tutto questo anno che ho vissuto e di cui vado molto fiero”, racconta ancora Mr. Rain. “È stato un anno incredibile per me, sono successe cose folli: sono stato dal Papa due volte, ho cantato ‘Supereroi’ in spagnolo e sta andando molto bene, non mi sono mai fermato. Non finirò mai di ringraziare Sanremo“, prosegue il rapper bresciano che lo scorso 18 novembre con un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago completamente sold out ha concluso alla grande il ‘Supereroi tour’. Dopo le 33 date che hanno registrato ovunque il sold out con oltre 100mila biglietti venduti, Mr.Rain tornerà live nel 2024 con due grandi eventi previsti a novembre: il 26 novembre al Palazzo dello sport di Roma e il 30 novembre di nuovo al Mediolanum forum di Assago a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata