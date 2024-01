Nel video il "Popolo della Gaina" con Filippo Champagne e Nevio lo Stirato. Presenti anche Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Fabrizio il fresco di zona, Andrea già lo sai e Michele “Wad” Caporosso

Nuovo video destinato a diventare un cult per Il Pagante, gruppo musicale milanese multiplatino da 13 anni al top delle classifiche. Il nuovo anno, per il duo milanese, si apre con un pezzo che si candida a diventare una nuova hit: è infatti uscito su tutte le piattaforme Spingere feat. VillaBanks, il nuovo singolo in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe composto dal team di producer ITACA.

Il “Pagante pensiero”

Sound trascinante che viaggia su cassa dritta e lampi electro pop: Spingere celebra più che mai il Pagante-pensiero della prima ora incorniciando in poco più di due minuti l’irrefrenabile voglia di far festa e “sbocciare” in discoteca, divertirsi spensierati e scatenarsi fino al mattino senza pentimento (Vida loca / questa sera / noi spingiamo / e ne varrà la pena). Nell’universo dinamitico di Eddy Veerus e Brancar si incastrano alla perfezione le barre affilate di VillaBanks, dando vita a un’irresistibile hit da ballare a perdifiato.

Il Popolo della Gaina con Filippo Champagne e Nevio lo Stirato

Spingere attinge a piene mani dall’immaginario e dal frasario dei nuovi “intellettuali contemporanei” Filippo Champagne e Nevio lo Stirato, idoli dei social a suon di storie e reel che hanno fatto del ballare la fresca (spendere, rigorosamente in contanti) e andare in gaina (far serata e ubriacarsi) il loro pane quotidiano, sposando 100% la filosofia Pagante. È proprio il cameo di Filippo e Nevio, intervistati in radio da Giuseppe Cruciani e David Parenzo per annunciare la nascita del loro partito “Popolo della Gaina“, ad accompagnare le prime sequenze del dissacrante video di Spingere, fuori ora su YouTube per la regia di Andrea Gallo.

Qui la dancefloor fa da iconico set ai lavori di allestimento del comitato elettorale, dove l’energia della musica si fonde con l’atmosfera di fervente attività politica. Le scene che seguono – con la presentazione dei bizzarri punti del programma di partito, che fa di “Spingere” il proprio slogan – sono un climax di colori, musica e festa, che culmina nell’inaspettata vittoria del “Popolo della Gaina”. Ma la prima irriverente grana non tarderà ad arrivare per il neoformato governo: un mese dopo le elezioni, sarà il tg nazionale – condotto per l’occasione da Wad – a dare la notizia che il primo ministro Filippo Champagne ha giocato l’intero budget della manovra finanziaria in un casinò, non prima di un ultimo collegamento con le giovani promesse della politica (chi se non i viralissimi Fabrizio il fresco di zona e Andrea già lo sai, protagonisti di meme cult su Tik Tok) a criticare aspramente l’approccio del governo.

