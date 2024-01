La cantante è scomparsa lo scorso luglio all'età di 56 anni

Sinéad O’Connor è morta per cause naturali. È quanto emerge dal referto dell’autopsia effettuata dal medico legale di Southwark a Londra. Lo riporta Bbc. La famosa cantante irlandese è stata trovata esanime nella sua casa nel sud della capitale britannica lo scorso luglio: aveva 56 anni. Nota per il suo attivismo oltre che per la sua musica, O’Connor aveva raggiunto il successo con il singolo ‘Nothing Compares 2 U’, pubblicato nel 1990, che raggiunse il numero uno nelle classifiche e le portò una fama mondiale. Schietta nelle sue opinioni sociali e politiche, ha pubblicato 10 album in studio tra il 1987 e il 2014.

