L'ultimo lavoro dell'artista ha ottenuto 2 miliardi di stream e una nomina ai Grammy Awards 2024

È uscito oggi in versione vinile ‘Utopia‘, l’album da oltre 2 miliardi di stream e nominato ai Grammy Awards 2024, dell’artista pluripremiato e certificato diamante Travis Scott. Il disco è disponibile nelle seguenti versioni vinile: Doppio LP nero 140 grammi, Doppio LP blu opaco 140 grammi (esclusiva Sony Music Store), Doppio LP rosso opaco 140 grammi (esclusiva Discoteca Laziale), Doppio LP ultra clear 140 grammi (esclusiva Amazon).

“UTOPIA” ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2024 nella categoria “Best Rap Album”, e riassume tutte le capacità di Travis Scott come performer, autore, produttore e collaboratore, dimostrando di essere ancora una volta un innovatore in grado di portare la sua musica ad un livello sempre più alto.

UTOPIA nelle classifiche mondiali

L’album ha debuttato alla #1 della Top Album Debut Global Chart, totalizzando su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell’artista ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Il brano “HYAENA” ha debuttato alla #1 della classifica globale, e insieme a essa altri 8 brani del disco (“MELTDOWN”, “FE!N”, “THANK GOD”, “MODERN JAM”, “MY EYES”, “DELRESTO (ECHOES)”, “SIRENS” e “GOD’S COUNTRY”) sono direttamente entrati nella Top10 della classifica globale. Tutti i brani del disco sono entrati nella Top30 della classifica globale! Su Apple Music, invece, “UTOPIA” ha raggiunto la #1 in 120 Paesi.

UTOPIA in Italia

In Italia, “UTOPIA” ha debuttato alla #1 della classifica Album & Compilation Top Of The Music FIMI/Gfk Italia, rimanendoci per 2 settimane consecutive. L’album è stato inoltre anticipato dal singolo “K-POP”, in collaborazione con gli hitmaker da MILIARDI di stream BAD BUNNY e THE WEEKND, che ha raggiunto la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano, la Top 3 della classifica mondiale di Spotify e la Top 15 della classifica italiana.

Travis Scott ha inoltre presentato negli Stati Uniti il suo film “Circus Maximus“, un viaggio surreale e psichedelico, scritto e diretto dallo stesso artista, che riunisce registi visionari (Gaspar Noe, Valdimar Jóhannsson, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine, Kahlil Joseph) provenienti da ogni parte del mondo alla scoperta caleidoscopica dell’esperienza umana e del potere delle sonorità. Il viaggio visivo è accompagnato dalle avvolgenti sonorità del nuovo album.

