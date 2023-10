La scultura pesa oltre 400 chili

Subito dopo l’inaugurazione ufficiale della quinta edizione di Sciocola’, il festival dedicato al cioccolato artigianale, è stata svelata la scultura di cioccolato di Vasco Rossi a grandezza naturale realizzata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia con l’aiuto di Arianna Della Vecchia e Christian Grazioli. “Siamo molto soddisfatti della scultura, abbiamo dedicato partiolare attenzione ai dettagli. – spiega Mirco Della Vecchia – Dovendo rendere realistica la scultura anche se in monocromia del colore del cioccolato abbiamo curato molto i particolari che contraddistinguono Vasco come ad esempio la giacca, il pizzetto o la barba e sicuramente il viso espressivo senza dimenticare il microfono. Senza dare colore era indispensabile rendere la versione finale della scultura quanto più veritiera possibile, con tutti i particolari che ognuno di noi associa a Vasco Rossi in quanto icona della musica Rock.”Sciocola’, il festival dedicato al cioccolato artigianale come ogni anno ha in serbo tanto soprese per stupire il pubblico, arte grafica, arte musicale e arte artigiana si incontrano a Modena per un festival dedicato alle eccellenze. “È il mio sogno da quando avevo 15 anni e da quando ho iniziato con le sculture di cioccolato, poter immortalare il mio idolo, l’unico di cui avevo il poster in cameretta – conclude il maestro pasticcere -. Per quanto mi riguarda, credo che nessuno abbia interpretato i sentimenti delle persone come lo ha fatto lui. Vasco, come il cioccolato, regala gioia, emozioni e momenti di riflessione. Quando c’è una giornata triste, cosa si fa? Si mangia un pezzo di cioccolato e si ascolta una canzone di Vasco Rossi. L’opera più ambiziosa e complessa della mia vita. Adoro le sfide”.Appuntamento imperdibile con Sciocola’ fino a domenica 29 Ottobre a Modena oltre a creazioni mai viste prima anche disfide, showcooking, degustazioni, incontri di carattere gastronomico-culturale, presentazioni di libri, laboratori per bambini e spettacoli itineranti questo e tanto altro per il ricco calendario di eventi gratuiti che animerà il capoluogo estense accompagnando i visitatori in un vero e proprio viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione grazie alle maestrie degli artigiani cioccolatieri.La manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi Srl in partnership con Acai, con il contributo e il patrocinio del Comune di Modena, con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con il contributo della Camera di Commercio di Modena.

