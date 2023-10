Giuliano Sangiorgi: "Per noi è il sogno più grande della nostra vita"

I Negramaro hanno presentato a Palazzo San Giacomo, a Napoli, i due eventi live del prossimo giugno negli stadi di Napoli e Milano. La band salentina si esibirà al Maradona il 15 giugno. Con loro era presente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La tappa napoletana sarà dedicata a Pino Daniele, ha spiegato in conferenza stampa Giuliano Sangiorgi: “Oggi, scherzando, dicevo ‘San Diego Maradona’, così rimaniamo nei santi: San Siro, Sangiorgi”, ha scherzato il leader della band salentina. “Napoli è una città a cui siamo legati artisticamente e umanamente e la prima volta nello stadio Maradona per noi corrisponde al sogno più grande della nostra vita. Abbiamo deciso di dedicarlo a Pino Daniele, il nostro primo ‘cicerone’ in città. Lo ha fatto con le sue canzoni, lo ha fatto con la sua amicizia e con le nostre chitarre insieme. Pino ci manca e glielo canteremo con tutto il nostro cuore e la nostra voce”. A margine della presentazione, il sindaco Manfredi ha sottolineato: “Il concerto dei Negramaro, che noi abbiamo fortemente voluto, e ho chiesto a Giuliano Sangiorgi in maniera insistente di partire da Napoli, lo rappresenta benissimo. Ricordando Pino Daniele, con una grande band del sud, coinvolgendo ragazzi che si formano, che potranno partecipare addirittura al concerto. Quindi una grande forza della musica come strumento di inclusione e una grande Napoli che ha una identità musicale straordinaria”.

