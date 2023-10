La band romana ha stupito i fan in occasione della prima data californiana del Rush! World Tour

Ennesimo sold out per la prima data californiana del Rush! World Tour dei Maneskin, al Kia Forum di Los Angeles. Ancora una volta la band romana ha stupito i fan con uno show unico, durante il quale si sono esibiti a sorpresa anche in una cover di Happier Than Ever di Billie Eilish. cmfIl Rush! World Tour prosegue ora all’insegna del tutto esaurito con nuovi live nelle arene più prestigiose di Nord America, Sud America, Europa, Regno Unito e Irlanda, e per la prima volta anche in Australia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata