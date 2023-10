Sette nuovi brani raccolti nel primo clubtape italiano disponibile da venerdì 6 ottobre. Cover del maestro Milo Manara

Elodie torna con sette nuovi brani raccolti nel primo clubtape italiano, ‘Red Light‘, disponibile da venerdì 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in preorder in formato fisico. ‘Red Light’ è la naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell’artista. Ai brani di ‘Red Light’ sarà dedicato un intero blocco musicale all’interno del suo primo tour nei palasport, ‘Elodie Show 2023‘, prodotto da Vivo Concerti. Con un totale di oltre 55mila biglietti già venduti, ai sold out già annunciati si aggiunge il tutto esaurito anche per la data del 20 novembre al Mediolanum Forum e si apre, a grande richiesta, il terzo appuntamento a conclusione della tourné e sabato 9 dicembre. Dal sodalizio artistico tra Elodie e il Maestro Milo Manara, tra i più celebri fumettisti del nostro paese e nel mondo, nasce la cover di ‘Red Light’, elaborazione culturale in cui il tema dell’indipendenza femminile e la potenza del corpo sono centrali.

