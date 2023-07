L'artista si è esibita in Plaza de Espana

Dopo il debutto dell’Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e di ieri sera in Plaza de Espana a Siviglia, dove Laura Pausini si esibirà anche questa sera, prenderà ufficialmente il via da dicembre in Italia il World Tour 2023/2024 della cantante di Faenza, che continuerà in Europa, si sposterà in America Latina e si concluderà negli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata