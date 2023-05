Tantissime le presenze in Piazza San Giovanni, nonostante la pioggia. Emma ha letto una poesia di Virginia Woolf e ricordato il padre scomparso

Tantissime le presenze per il Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, nonostante la pioggia che ha colpito Piazza San Giovanni. Commovente l’apertura con la conduttrice Ambra Angiolini che ha ricordato Lorenzo Parelli, studente morto in alternanza scuola-lavoro, poi l’esibizione dei cantanti con Ligabue al suo ritorno dopo 17 anni ed Emma che ha letto una poesia di Virginia Woolf e ricordato il padre scomparso.

Ligabue: “Smania di potere è droga più vecchia del mondo”

“Dieci anni fa ho scritto un pezzo sugli effetti della droga più vecchia del mondo. La droga più vecchia del mondo non è chimica, è mentale ed è la smania di potere”. Così Ligabue, all’inizio della sua esibizione al Concertone, dove è tornato dopo 17 anni. “In genere chi più ne ha più ne vuole e spesso, come quasi ogni tossico, è capace di qualunque cosa pur di non andare in crisi d’astinenza”, ha spiegato il rocker di Correggio. “Però di fronte alle overdose di un certo potere, agli abusi di cui è capace, serve un altro potere, quello di far sentire la tua voce e non permettere a nessuno, per esempio, di provare a cancellare la tua storia e riscriverla come gli pare, di non permettere a nessuno di provare a toglierti il diritto di amare, certo, sempre in modo consenziente, ma di amare chi ti pare, come ti pare, quanto ti pare e mettere su la famiglia che ti pare e magari riuscire a mantenerla con un salario decente”. “Come dicevo – ha aggiunto – questo è un pezzo sulla tossicità di quel potere che logora anche chi ce l’ha e fa così”. Ligabue ha poi interpretato il brano ‘Il sale della terra’.

Emma recita Virginia Woolf

“Qualunque cosa succeda, resta viva. Non morire prima di essere morta davvero. Non perdere te stessa, non perdere la speranza, non perdere la direzione”. Emma recita una poesia di Virginia Woolf al Concertone mentre Tananai dedica la sua canzone ai lavoratori della musica che con il lavoro permettono che l’evento possa realizzarsi.

Edoardo di Mare Fuori nega foto ad atleta paralimpica, interviene staff

Spiacevole episodio al Concerto del Primo Maggio a Piazza San Giovanni a Roma dove Sara Vargetto, giovane atleta paralimpica, ha aspettato sotto l’acqua, pazientemente seduta sulla sedia a rotelle mentre il padre le teneva l’ombrello per non farla bagnare, che Matteo Paolillo, attore reso famoso dalla serie Mare Fuori, dove interpretava il ruolo di Edoardo, le concedesse una foto.Foto dapprima negata ma poi scattata solo grazie all’intervento di un’addetto all’organizzazione del Concertone. Poco prima l’attore aveva negato una fotografia anche a tre bambini che pazientemente aspettavano sotto la pioggia il loro idolo. La motivazione data dalla persona dello staff davanti al suo camerino è stata “Non gli va”.

Ambra: “Le vocali tra uomo e donna sono armi di distrazione di massa”

“Avvocato, avvocata, sindaco, sindaca: le vocali tra uomo e donna sono armi di distrazione di massa, quando una donna su 5 non lavora più dopo aver partorito. Tenetevi le vocali e dateci la parità dei diritti”. Questo l’affondo di Ambra a margine del Concertone del Primo Maggio.

