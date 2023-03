La canzone è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali

‘Tutta la voglia di vivere’ è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, in radio e su tutte le piattaforme digitali, da oggi venerdì 24 marzo 2023 per Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy. Svegliarsi prima delle proprie paure, all’alba del sorgere di un nuovo giorno, e accorgersi che un evento segue l’altro, trascinandosi addosso la pazienza di un’attesa che vale la pena vivere. Una sorta di contrasto tra ciò che osservi al di fuori e ciò che racchiudi dentro, per dar vita allo slancio emotivo di un’opportunità a tratti inaspettata, talvolta intesa come un’ora d’aria concessa. Questo e molto altro ancora è ‘Tutta la voglia di vivere’, una ballata cruda e immediata, piena di speranza, impreziosita dalla straordinaria penna di Fabrizio Moro, abile nel destreggiarsi tra le parole e le note di una narrazione sempre in bilico tra personale e universale, sospesa a mezz’aria tra forza e fragilità. Perché, alla fine, non esiste alcun libretto di istruzioni per riuscire a decifrare le difficoltà, per riuscire ad affrontare al meglio il momento in cui il mondo sembra cascarti addosso. Una canzone può arrivare in tuo soccorso per andare oltre e aiutarti ad alleviare quelle tue stesse pene, ricordandoti di non essere solo.

