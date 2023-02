Lo ha annunciato il conduttore Amadeus al Tg1

Il gruppo dei Depeche Mode saranno gli ospiti internazionali dell’ultima serata del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1. “Sono molto felice e anche emozionato nel darvi questa notizia, sono un grande fan di questo gruppo, non avrei mai pensato di poterli conoscere personalmente. Ho trasmesso alla radio i loro successi per tanti anti anni e finalmente saranno sul palco dell’Ariston nella serata finale”, ha dichiarato il conduttore del Festival.

Per i Depeche Mode sarà un grande ritorno sul palco dell’Ariston. Sono stati infatti già tre volte ospiti del Festival di Sanremo: la prima volta nel 1986 nei giorni in cui pubblicavano ‘Stripped’, primo estratto da ‘Black Celebration’, poi nel 1989 con ‘Everything Counts’ e infine nel 1990 con “Enjoy the Silence”. Intanto Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato per la primavera del 2023 l’uscita del nuovo album “Memento Mori” (Columbia Records/Sony Music), il loro quindicesimo disco in studio, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy ‘Fletch’ Fletcher, che sarà seguito da un tour mondiale che toccherà l’Italia questa estate con tre imperdibili date: il 12 luglio Stadio Olimpico – Roma, il 14 luglio Stadio San Siro – Milano e il 16 luglio Stadio dall’Ara – Bologna. Il disco arriva a sei anni di distanza dal precedente ‘Spirit’ (2017), certificato Oro in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata