Fedez ritrova J-Ax, Grignani con Arisa, Elisa con Giorgia. Le esibizioni durante la quarta serata del Festival

Eros Ramazzotti, Elisa, Arisa, Alex Britti, Edoardo Bennato, Fedez, Noemi, Le Vibrazioni, Emma, Paolo Vallesi sono alcuni degli ospiti più famosi che duetteranno con i big di Sanremo 2023 nella quarta serata del Festival.

Ramazzotti affiancherà Ultimo (i due salvo un ripensamento dell’ultim’ora dovrebbero esibirsi in ‘Adesso Tu’, il brano sanremese di Ramazzotti che rappresenta un inno per i nati in periferia come lo stesso Eros e il suo partner Ultimo).

Fedez ritroverà i suoi amici Articolo 31 e J-Ax. Arisa sarà il supporto di Gianluca Grignani, Elisa darà ancora più forza a Giorgia. Emma la vedremo con Lazza, Noemi con Mara Sattei. Le Vibrazioni daranno manforte ai Modà. Alex Britti duetterà con Luca D’Alessio (Lda), mentre Edoardo Bennato calcherà il palco dell’Ariston esibendosi con Leo Gassmann. I Cugini di Campagna hanno scelto Paolo Vallesi.

