Una cantante lirica spagnola l'ha accusato di averla baciata in bocca senza il suo consenso durante l'esibizione

Una cantante lirica spagnola, che ha preferito rimanere nell’anonimato, ha denunciato di aver subito molestie sessuali da parte del tenore Placido Domingo, che in passato ha affrontato accuse simili al di fuori della Spagna. In un’intervista al programma televisivo ‘Salvados’, da La Sexta, la donna ha affermato che il tenore l’ha baciata in piena esibizione, contro la sua volontà. Il fatto risalirebbe agli anni 2000. “In piena performance è andato oltre, mi ha baciato sulla bocca, non l’ho nemmeno visto arrivare”, ha detto la donna, “l’atto era finito, il sipario stava calando, non c’era alcuna giustificazione“. È la prima volta che vengono rese note lamentele contro il tenore nell’ambiente operistico spagnolo. In passato altre 27 donne avevano già denunciato episodi simili avvenuti negli Stati Uniti. Il programma avrebbe cercato in diverse occasioni di intervistare Placido Domingo, ma né lui né il suo entourage avrebbero risposto.

