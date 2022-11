L'artista, che guidava le nomination insieme con Harry Styles con sette ciascuno, ha vinto in quattro categorie, tra cui miglior artista e miglior video

Taylor Swift ha trionfato agli Mtv Emas in Germania. L’artista, che guidava le nomination insieme con Harry Styles con sette ciascuno, ha vinto in quattro categorie, tra cui miglior artista e miglior video. Styles, che è attualmente in tournée negli Stati Uniti, ha vinto per la migliore esibizione dal vivo.

Attualmente in cima alle classifiche con “Anti-Hero” dal suo nuovo album da record “Midnights”, Swift ha fatto un’apparizione a sorpresa ai premi di Dusseldorf per ritirare i premi e ringraziare i suoi fan, “l’unica ragione per cui mi succede tutto questo”. David Guetta e Bebe Rexha hanno aperto lo spettacolo con il loro pezzo “I’m Good (Blue)”. Alla serata hanno preso parte anche i Muse per un’esibizione infuocata di “Will of the People”, e hanno vinto come miglior gruppo rock. I Muse hanno dedicato il loro premio al popolo ucraino e alle donne iraniane.

Lo spettacolo di quest’anno è stato condotto da Rita Ora e Taika Waititi. Tre premi anche per l’assente Nicki Minaj, migliore canzone, miglior hip-hop e in una categoria chiamata super freaky girl. Dopo la vittoria dell’Eurovision a maggio, la band ucraina Kalush Orchestra ha dato vita a una delle esibizioni più potenti e commoventi della notte, colorando l’auditorium di blu e giallo a sostegno dell’Ucraina. Parlando sul tappeto rosso, il frontmanOleg Psyuk ha spiegato che con la loro fama puntano a sostenere e diffondere la consapevolezza della difficile situazione del popolo ucraino. “È importante per noi essere una voce dell’Ucraina, avere l’opportunità di essere in tutto il mondo, esibirci e parlare dell’Ucraina, parlare della guerra, parlare della nostra cultura, cultura che combatte contro la guerra”. I OneRepublic hanno eseguito il loro brano dal film Top Gun: Maverick “I Ain’t Worried”, con un video intro speciale dello stesso Tom Cruise.

