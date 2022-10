È il primo concerto in uno stadio per la band bergamasca

Dopo il triplo disco di Platino con ‘Giovani Wannabe‘ e un tour nei palazzetti da 300mila presenze, per i Pinguini Tattici Nucleari arriva anche il primo concerto a San Siro. La band bergamasca sbarcherà alla “Scala del Calcio” di Milano l’11 luglio 2023 per una data i cui biglietti sono già disponibili in prevendita. Si tratta del primo concerto in uno stadio per il gruppo capitanato da Riccardo Zanotti, insieme agli inseparabili Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini.

In un comunicato, i Pinguini Tattici Nucleari hanno definito Milano come “una città che già ha dato loro tanto ma che è pronta ad amarli e accoglierli ancora“, e il concerto come “un ulteriore passo verso quel sogno che, ormai, si può chiamare realtà”.

