Il presidente americano ha conferito al cantante National Humanities Medal

(LaPresse) Musica e commozione alla Casa Bianca dove Elton John si è esibito davanti a un pubblico di oltre duemila persone all’evento “A Night When Hope And History Rhyme”. “La sua musica ha cambiato le nostre vite”, ha detto Joe Biden prima dell’esibizione in cui ha celebrato “il potere unificante e curativo della musica”. Una serata in cui si è omaggiata la vita e l’arte di Sir Elton John insignito dal presidente Biden della prestigiosa National Humanities Medal. Un momento inatteso dalla star britannica rimasta visibilmente sorpresa.

