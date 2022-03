Messaggio sui social della band irlandese. E Bono recita una poesia di Taras Shevchenko

Gli U2 commentano la guerra mossa dalla Russia all’Ucraina sui profili social del gruppo. “Il popolo ucraino sta insegnando al mondo cosa è la libertà e soprattutto come agisce la libertà. Il bullo del quartiere non vincerà”, si legge nel post accompagnato da una traccia audio in cui il leader della band irlandese Bono, con un piano in sottofondo, recita i versi del poeta patriota ucraino dell’800 Taras Shevchenko di ‘My Friendly Epistle’, dedicati al suo popolo. Sullo sfondo un cuore giallo e blu, come i colori della bandiera del paese attaccato dalla Russia

