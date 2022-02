La carriera e la vita del Blasco in immagini

Vasco Rossi compie 70 anni: il rocker originario di Zocca, nel modenese, è nato il 7 febbraio del 1952. “Non è il passare del tempo che conta, ma come lo usi” aveva detto qualche tempo fa il Blasco parlando proprio del prossimo compleanno.

Il suo di tempo, è stato senza dubbio “al massimo”, in una vita “spericolata”, come dice una delle sue più celebri canzoni. A 45 anni dal suo esordio discografico con ‘Jenny’, che diventò poi ‘Jenny è pazza’ e 43 dal primo concerto in piazza maggiore a Bologna il Komandante ancora riesce a riempire stadi e palazzetti con decine di migliaia di fan.

La formazione di Vasco nasce nella Bologna della contestazione studentesca degli anni ’70, dove sviluppa il senso libertario e l’amore per il rock dei Rolling Stones, combinato alla scrittura dei cantautori come Guccini, De Gregori e De André. Da queste influenze nasce il suo stile originale.

Nel 1975 Vasco fonda una Radio Libera dove trasmette rock. Poi debutta su album ma è nel il suo secondo lavoro ‘Non siamo mica gli americani’ , che trova la sua voce irriverente e provocatoria, e nel quale c’è il classico forse più amato dai fan, ‘Albachiara’.

Negli anni ’80 diventa la star maledetta della musica italiana, con l’apparizione a Sanremo visibilmente alterato, e le canzoni manifesto ‘Siamo Solo Noi’, ‘Vado al massimo’, ‘Vita Spericolata’ e e l’ironica ‘Bollicine’. Ma soprattutto con l’arresto per possesso di cocaina, che gli costerà 22 giorni di carcere.

Gli anni ’90 sono quelli del Blasco re degli stadi con gli show a San Siro, che diventeranno un rito di massa del ‘Popolo di Vasco’, con il quale il rocker stabilisce un rapporto diretto come pochi altri artisti, grazie al suo linguaggio semplice e una generosità sul palco difficilmente eguagliabile.

Dagli anni 2000 in poi Rossi diventa una macchina da megashow negli stadi dove porta album fortunati come ‘Stupido Hotel’ e Buoni o Cattivi’. Nel corso degli la sua produzione discografica sembra quasi diventare solo la premessa a tour colossali.

Negli anni ’10 il Blasco si deve fermare per problemi di salute, annullando alcuni concerti. Ma avrà l’onore di avere la sua musica suonata alla Scala di Milano. Poi diventa il Komandante macinando record nei concerti live, fino all’apoteosi di Modena Park, l’1 luglio 2017, un mega raduno da 220 mila persone, record mondiale di spettatori paganti.

Vasco Rossi si è sposato con Laura Schmidt, sua compagna per 25 anni, nel 2012. La donna è madre di Luca terzo figlio del cantante. Da altre relazioni sono nati anche Davide, attore, e Lorenzo. Il trasgressivo rocker oggi è nonno di due nipoti: Romeo, figlio di Davide, e Lavinia, figlia di Lorenzo.

