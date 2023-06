Da Jared Leto vestito da gatto a Rihanna e Serena Williams col pancione: le foto della serata più eccentrica di New York dedicata a Karl Lagerfeld

Il mondo della moda riunito a New York per l’annuale Met Gala, quest’anno incentrato sull’icona della moda Karl Lagerfeld. L’evento, noto per la sua lista di invitati costellata di stelle e abiti stravaganti, includeva perle, colletti inamidati e bianco e nero per onorare il designer. La raccolta fondi, solo su invito, per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art ha ospitato circa 400 ospiti. Anche il gatto di Lagerfeld è stato onorato, vedendo alcune celebrità vestite da Choupette. Rihanna, in ritardo rispetto agli altri invitati, ha sfilato sul red carpet indossando una giacca adornata di camelie bianche con un lungo abito a strascico. Al collo una collana corta di Bulgari in perle coltivate Akoya e diamanti a forma di perla. Janelle Monße ha lasciato cadere un cappotto voluminoso per rivelare una gabbia trasparente e Jeremy Pope ha indossato un mantello decorato con il volto di Karl Lagerfeld.

Lagerfeld è stato omaggiato da circa 400 vestiti e look vintage delle case di moda dove ha lavorato durante la sua carriera di oltre 60 anni. L’attore Jared Leto si è presentato vestito da Choupette, il gatto dello stilista. Il rapper Lil Nas X è diventato un vero gatto ricoperto di cristalli da Pat McGrath e Dior Men. Bad Bunny, arrivato in ritardo, si è presentato vestito con un look bianco brillante dalla testa ai piedi e con un lungo mantello ornato anche di camelie, un motivo Coco Chanel abbracciato da Lagerfeld. Il look di Monße, con un body nero luccicante nella parte inferiore, è stato realizzato da Thom Browne. Serena Williams ha indossato un look da flapper Gucci annunciando di essere incinta del suo secondo figlio.

