La modella è a Parigi per la settimana della moda Haute Couture

Kendall Jenner è andata in visita al museo del Louvre, di notte, per una passeggiata a piedi nudi e in solitaria tra le opere d’arte più famose del mondo.

La modella è a Parigi per la settimana dell’Haute Couture e ha deciso di sfilare anche per i corridoi del Louvre postando poi una carrellata di foto sul suo profilo Instagram. Il post della sorella minore della star dei reality Kim Kardashian ha scatenato anche qualche commento polemico, nel mirino degli utenti il privilegio di poter ammirare a piedi scalzi i quadri di uno dei musei che, negli orari di apertura, è tra i più affollati e visitati del mondo.

