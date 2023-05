Un'attivista: "Questo evento rappresenta l'opulenza, la ricchezza, l'elitarismo. Ma ci sono migliaia di persone senza casa in città ed è a loro che va rivolta l'attenzione"

La polizia ha arrestato un gruppo di persone che ha bloccato il traffico e ha manifestato davanti al Mark Hotel di New York, dove molte celebrità soggiornano prima di andare al Met Gala. “Siamo qui, il giorno del Primo Maggio, che è anche il giorno del Met Gala che rappresenta l’opulenza, la ricchezza, l’elitarismo”, ha detto Nobuko Hori, attivista di ‘Reclaim Our Tomorrow’ e ‘New York Communities for Change’. “Siamo qui per protestare e dire che ci sono centinaia di migliaia di persone senza casa a New York ed è a loro che va rivolta l’attenzione”, ha aggiunto. Il gala ogni anno richiama artisti, attori, cantanti e vip di tutto il mondo, pronti a sfilare sul red carpet con abiti eclettici. Il fine dell’evento è di raccogliere fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, luogo che ospita la cerimonia.

