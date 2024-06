Outfit eccentrico per l'attore: sul red carpet Cara Delevingne e Anna Wintour

Star e look bizzarri all’evento di Vogue a Parigi sabato, con un tributo al gusto francese in vista delle Olimpiadi 2024 nella Capitale. Sul red carpet in Place Vendome l’outfit più eccentrico era quello dell’attore e cantante americano Jared Leto, rimasto letteralmente in mutande, con sotto la giacca un body trasparente e un crocifisso enorme. A fare gli onori di casa, naturalmente, Anna Wintour, la storica direttrice del fashion magazine. Sulla passerella poi hanno sfilato le supermodel Natalia Vodianova e Cara Delevingne, lo stilista Pier Paolo Piccioli e star di Hollywood come Olivia Munn ed Eva Longoria.

