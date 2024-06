Uno spettacolo che ha l’obiettivo di far conoscere la moda del Paese asiatico

I colori della moda indiana sfilano sotto le stelle di Roma. Sulla terrazza panoramica dell’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria la prima edizione del “Rome 2024 India Forum Fashion Show”. Uno spettacolo che ha l’obiettivo di far conoscere la moda indiana, un’arte antica, chiave nella lotta dell’India per la libertà e per l’emancipazione femminile. Stoffe pregiate dai colori sgargianti, fantasie ricche ornate di fili d’oro e d’argento incantano gli ospiti di questa esclusiva sfilata. In passerella i designer e stilisti Salina Samal, Malika Dudeja Varma, Senco Gold, Kalarkriti di Paroma e Banka. “Per la prima volta abbiamo voluto fare questo esperimento. Una scommessa bellissima fatta con Vas Shenoy che rappresenta la Camera di commercio in Italia e si è visto dal risultato. Fantastici sia la location che i tessuti, un artigianalità che non vediamo più oggigiorno” dice l’organizzatrice dell’evento Alessandra De Filippis. Madrina dell’evento la presentatrice Roberta Capua: “Ci siamo veramente immersi in un mondo magico fatto di colori. Si riusciva a sentire il profumo dell’India. Tessuti, vestiti, gioielli e accessori perché l’India ha tanto da dire in fatto di moda. È stato veramente bello presentare in una città con una grande vocazione per la moda come Roma questi grandi designer indiani”.

