La principessa tra le star in prima fila: da Janet Jackson a Jaden Smith, fino alla nostra Chiara Ferragni

(LaPresse) Parata di star alla sfilata di Louis Vittuon andata in scena l’ultimo giorno della Settimana della Moda di Parigi. In prima fila per vedere la collezione primavera-estate 2023 della celebre casa di moda c’era anche Charlene de Monaco, tornata nella capitale francese, dove non si faceva vedere da anni, proprio per partecipare all’evento mondano che si è chiuso il 4 ottobre. Oltre alla Principessa, reduce da lunghi mesi di convalescenza lontano da Montecarlo per una malattia mai del tutto chiarita, c’era anche la cantante Janet Jackson, le attrici Sophie Turner e Deepika Padukone e il figlio di Will Smith e Jada Pinkett, Jaden, solo per citarne alcuni. Non è mancata all’appuntamento, che si è tenuto in un cortile del museo Louvre, la “nostra” Chiara Ferragni.

