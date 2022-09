Foto da Instagram di Francesco Fiore

L'imprenditrice e influencer in Svizzera con gli amici, tra i quali l'imprenditore Filippo Fiora e l'influencer Chiara Biasi

Critiche all’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni. La polemica riguarda i viaggi poco sostenibili e l’uso di un ghiacciaio come location per un aperitivo. L’influencer è salita infatti qualche giorno su un ghiacciaio in Svizzera, facendo una gita con elicottero privato (sembra ne siano stati utilizzati due) e allestendo in quota un banchetto con vino e vivande. Le foto sono state pubblicate dall’amico imprenditore Filippo Fiora, che era con lei sul ghiacciaio, dove era presente anche l’influencer Chiara Biasi. La stessa Ferragni aveva pubblicato delle stories, ora non più visibili.

Non è la prima volta che i Ferragnez finiscono nel pieno di una polemica simile, per i loro metodi di viaggio poco ecologisti: la pagina Instagram ‘Jet dei ricchi’ aveva pubblicato pochi giorni fa uno studio sui costi energetici del loro viaggio a Ibiza. “Nel giorno del rientro dei Ferragnez, la tratta Ibiza – Milano è stata realizzata da due jet privati. Un Piaggio P.180 che ha emesso 2,9 tonnellate di CO2 e un Cessna 525, che ne ha emesse 2,5 – si legge nel post – A dire il vero, la nostra deontologia professionale ci obbliga ad allargare il campo. Sappiamo infatti che @fedez è un ragazzo sensibile alle questioni ambientali, ed è quindi possibile che abbia scelto di abbandonare il jet privato per usare un mezzo di trasporto alternativo. Per completezza nell’analisi abbiamo quindi calcolato anche l’impatto ambientale della tratta Ibiza-Milano con un volo Ryanair (0,25 tCO2) o con la soluzione meno impattante che c’è : il Flixbus Valencia-Milano (poiché gli orari delle stories non combaciano, tendiamo ad escludere quest’ultima opzione)”.

