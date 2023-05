La kermesse cinematografica al via martedì 16 maggio

Il 76° Festival di Cannes si apre martedì con la prima di “Jeanne du Barry”, un dramma storico interpretato da Johnny Depp. Il presidente della Giuria sarà il regista svedese Ruben Ostlund, mentre la madrina sarà Chiara Mastroianni. Tre i film italiani in corsa per la Palma d’oro: ‘Rapito’ di Marco Bellocchio, ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti e ‘La chimera’ di Alice Rohrwacher.

L’anno scorso il Festival francese ha prodotto tre nomination agli Oscar per il miglior film: “Top Gun: Maverick“, “Elvis” e il vincitore della Palma d’Oro “Triangolo della tristezza“. Il festival di quest’anno è caratterizzato da un paio di prime assolute: “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, epico film sugli anni ’20 della Osage Nation, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e “Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold, con Harrison Ford nella sua ultima interpretazione del personaggio. Ford e Michael Douglas riceveranno la Palma d’oro onoraria durante il festival, che si svolgerà fino al 27 maggio.

Il Festival di Cannes, vetrina del miglior cinema del mondo, è anche uno spettacolo da red carpet. Dopo quello cancellato nel 2020, un’edizione molto ridotta nel 2021 e un ritorno trionfale nel 2022 la kermesse è finalmente tornata alla grande. “Diciamo solo che è diventato molto difficile prenotare di nuovo al ristorante”, dice Christine Vachon, produttrice veterana e collaboratrice di lunga data di Todd Haynes.

