Ci sono 'Diva Futura' sull'agenzia di Riccardo Schicchi e 'Iddu' sul boss mafioso Messina Denaro

Sono cinque i film italiani in concorso all’81esima Mostra del Cinema di Venezia in programma dal 28 agosto prossimo. Si tratta di:

‘Queer’ di Luca Guadagnino , film drammatico d’amore storico con protagonista Daniel Craig da una sceneggiatura di Justin Kuritzkes e basato sull’omonimo romanzo del 1985 di William S. Burroughs;

, film drammatico d’amore storico con protagonista Daniel Craig da una sceneggiatura di Justin Kuritzkes e basato sull’omonimo romanzo del 1985 di William S. Burroughs; ‘Campo di Battaglia’ di Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi;

con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi; ‘Vermiglio’ di Maura Delpero con Tommaso Ragno;

con Tommaso Ragno; ‘Iddu’ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Tony Servillo e Elio Germano;

con Tony Servillo e Elio Germano; ‘Diva Futura’ di Giulia Steigerwalt con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza.

‘Diva Futura’, il film sull’agenzia di Riccardo Schicchi

Questa la sinossi di ‘Diva Futura’, di Giulia Louise Steigerwalt con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza, Tesa Litvan, Lidija Kordic. È prodotto da Matteo Rovere, è una produzione Groenlandia e PiperFilm con Rai Cinema e sarà distribuito nelle sale da PiperFilm. Il film è scritto da Giulia Louise Steigerwalt, la fotografia è a cura di Vladan Radovic, il montaggio di Gianni Vezzosi, la scenografia di Cristina Del Zotto, le musiche originali di Michele Braga, i costumi di Andrea Cavalletto, il trucco di Alessandra Vita, le acconciature di Donatella Borghesi il casting di Sara Casani.

Italia, anni ’80/’90. Riccardo Schicchi, con la sua agenzia Diva Futura, rivoluziona la cultura di massa trasformando l’utopia hippie dell’amore libero in un nuovo fenomeno: il porno. Sotto la sua guida, “ragazze della porta accanto” come Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Henger e molte altre diventano all’improvviso dive di fama mondiale nel mondo del porno ed entrano nelle case degli italiani grazie al boom delle televisioni private e dei videoregistratori in VHS. Viene coniata l’espressione “pornostar”, segnando l’inizio di una nuova era. L’impatto mediatico è travolgente fino a portare all’elezione in Parlamento di Ilona Staller, detta “Cicciolina”, alla nascita del Partito dell’Amore e alla candidatura di Moana Pozzi a sindaco di Roma. È attraverso lo sguardo di Debora, giovane segretaria dell’agenzia con un mutuo sulle spalle, che viene raccontata l’avventura di questa grande “famiglia”, dove esplodono gelosie, tormenti e contraddizioni fino a perdere il controllo sull’industria stessa della pornografia. Tutto questo è accaduto perché esisteva un desiderio tanto nascosto quanto grande: quello di tutti.

‘Iddu’ sul boss Messina Denaro

Questa invece la sinossi di ‘Iddu’ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Toni Servillo e Elio Germano. Interpreti del film, accanto ai due protagonisti per la prima volta insieme, sono Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Betti Pedrazzi e con Antonia Truppo e con la partecipazione di Tommaso Ragno. Nel cast anche Filippo Luna, Rosario Palazzolo, Roberto De Francesco, Vincenzo Ferrera, Gianluca Zaccaria. ‘Iddu’ è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film con Rai Cinema per l’Italia e Les Films du Losange per la Francia, con il sostegno di Canal +, con la partecipazione di Cinè +, con il sostegno della Regione Lazio Fondo Regionale Cinema e Audiovisivo (Programma FESR Lazio 2021 – 2027). Il film è scritto dagli stessi Grassadonia e Piazza, la fotografia è firmata da Luca Bigazzi, il montaggio da Paola Freddi, la scenografia da Gaspare De Pascali, le musiche originali da Colapesce, i costumi da Andrea Cavalletto, il casting da Maurilio Mangano e Marta Mancuso. Le vendite internazionali sono a cura di Les Films du Losange. Il film uscirà nelle sale italiane il 10 ottobre distribuito da 01 Distribution.

Sicilia, primi anni 2000. Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo, ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l’occasione per rimettersi in gioco. Uomo furbo dalle cento maschere, instancabile illusionista che trasforma verità in menzogna e menzogna in verità, Catello dà vita a un unico quanto improbabile scambio epistolare con il latitante, del cui vuoto emotivo cerca d’approfittare. Un azzardo che con uno dei criminali più ricercati al mondo comporta un certo rischio…

In concorso anche ‘Joker-Folie a Deux’ con Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Tra i film stranieri in concorso, invece, si segnala ‘Joker 2: Folie à Deux’, sequel del fortunatissimo film ‘Joker’ del 2019 con Joaquin Phoenix basato sull’omonimo personaggio di DC Comics. Il film è co-scritto, diretto e co-prodotto da Todd Phillips. Ad affiancare Phoenix nel cast ci sono Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Coogan, Ken Leung e Harry Lawtey.

