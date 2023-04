Prima mondiale di 'Indiana Jones e il quadrante del destino'

Indiana Jones torna al Festival di Cannes per la prima mondiale di ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’, diretto da James Mangold, con Harrison Ford nei panni del leggendario eroe. A 15 anni dalla presentazione nel 2008 di ‘Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo’ diretto da Steven Spielberg, l’ultimo capitolo della saga della Lucasfilm sarà proiettato giovedì 18 maggio a Cannes. In questa occasione, il festival renderà anche un omaggio speciale a Harrison Ford per la sua carriera.

È sulle memorabili musiche di John Williams che James Mangold e Harrison Ford saliranno i gradini del Palais des Festivals il 18 maggio insieme a Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen. Un evento che segnerà l’attesissimo ritorno del celebre avventuriero nella Selezione Ufficiale. “Nel 1995, sono stato onorato di venire a Cannes con il mio primo film come parte di Director’s Fortnite – ha affermato il regista James Mangold -. Ventotto anni dopo, sono orgoglioso di tornare con uno spettacolo leggermente più grande. I miei leggendari collaboratori ed io siamo molto entusiasti di condividere con voi una nuovissima e ultima avventura di Indiana Jones!”. Direttamente dall’immaginazione di George Lucas, prima di Star Wars, è stato nel 1981 che I predatori dell’arca perduta, la prima parte della saga, è stata svelata al mondo. Diretto da Steven Spielberg, le avventure di Indiana Jones hanno conquistato il cuore di milioni di fan che lo hanno seguito per quattro decenni. Incarnazione di un’America eroica, Harrison Ford ha interpretato alcuni dei ruoli più iconici degli ultimi 50 anni, tra cui Han Solo per George Lucas in Star Wars IV, V e VI, e Rick Deckard in Blade Runner di Ridley Scott (1982) e Blade Runner 2049 (2017) di Denis Villeneuve.

