Michael Douglas riceverà la Palma d’oro del 76° Festival di Cannes, un riconoscimento che renderà omaggio alla sua brillante carriera e al suo impegno per il cinema. Il Festival di Cannes gli renderà omaggio durante la cerimonia di apertura, martedì prossimo, 16 maggio. “È sempre una boccata d’aria fresca venire a Cannes che, per molto tempo, è stato un posto meraviglioso per accogliere creatori, audacia artistica e belle storie”, ha commentato l’attore statunitense, specificando che “fin dal 1979 il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non risiede solo in ciò che vediamo sullo schermo ma anche nella sua capacità di spostare le persone in tutto il mondo. Dopo oltre 50 anni di carriera, è un onore tornare sulla Croisette per aprire il Festival e parlare la nostra lingua comune, quella del cinema”.

