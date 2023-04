La kermesse si svolgerà dal 16 al 27 maggio

Chiara Mastroianni sarà la madrina della 76esima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 16 al 27 maggio. L’attrice, figlia di Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, presenterà la cerimonia di apertura il 16 maggio, come annunciato oggi da France Télévisions. La 50enne Mastroianni succede a Virginie Efira che era stata maitresse de ceremonie nell’edizione dello scorso anno. A Cannes, l’attrice ha vinto nel 2019 il premio Un Certain regard per la sua interpretazione in ‘Chambre 212’ (in italiano ‘L’hotel degli amori smarriti’) di Christophe Honoré nel 2019, undici anni dopo aver fatto parte della giuria dei lungometraggi.

La prima volta a Cannes di Mastroianni a 20 anni

“La prima volta che sono andata al Festival di Cannes è stato per il mio primo film, ‘La mia stagione preferita’ di André Téchiné. Eravamo in concorso ufficiale, avevo 20 anni e sono rimasta molto colpita”, ricorda l’attrice in una dichiarazione a France TV. “Ho un’immensa paura del palcoscenico ma sono felicissima”, aggiunge Chiara Mastroianni. “La vedo come un’opportunità assoluta per assistere alla più bella selezione di cinema del mondo. Lo faccio con grande sincerità perché il mio desiderio di diventare attrice è nato dal mio amore per i film, dal mio piacere di spettatrice”.

