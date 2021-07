The Suicide Squad

Il 29 luglio la pellicola in esclusiva per i Generator +16 e il pubblico su prenotazione

L’attesissimo nuovo capitolo di “The Suicide Squad”, decimo film dell’universo DC Comics, arriverà in Italia prima del previsto. L’uscita nelle sale italiane, e in tutto il mondo, come annunciato dalla stessa Warner Bros, è fissata per il prossimo 5 agosto, ma la pellicola sarà presentata in anteprima al #Giffoni50Plus, in programma dal 21 al 31 luglio prossimi.

“The Suicide Squad – Missione Suicida”, come vederlo il 29 luglio

Il prossimo 29 luglio, dunque, i ragazzi della sezione “Generator +16” e il pubblico, su prenotazione, si ritroveranno a Belle Reve, la prigione più temuta degli Stati Uniti, e potranno assistere, in anteprima, a una nuova avventura firmata dallo sceneggiatore e regista James Gunn. Tra i protagonisti non mancheranno Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Savant (Michael Rooker), Quinn (Margot Robbie). Tra le voci originali ci sono anche Sylvester Stallone e Sean Gunn che doppiano, rispettivamente, i personaggi di King Shark e Donnola.

“The Suicide Squad – Missione Suicida“, questo il titolo completo della versione italiana, promette emozioni, avventura, azione e tanta adrenalina. In questo nuovo capitolo la squadra di “cattivi” dovrà, sotto ordine del governo, compiere una nuova e pericolosa azione suicida, per guadagnarsi uno sconto di pena. Il bersaglio, questa volta, è un ex laboratorio e prigione nazista.

