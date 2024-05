Napoli, 21 mag. (LaPresse) – “La situazione è abbastanza stabilizzata, ovviamente senza raccontarci frottole. È chiaro che siamo di fronte a un problema rispetto al quale nessuno può dare certezze, però per i dati che abbiamo oggi a disposizione credo che la situazione si sia stabilizzata”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, sulla situazione nei Campi Flegrei. “Ieri arrivavano le valutazioni tecniche – ha aggiunto De Luca – ma eravamo in una situazione abbastanza tranquilla. Da parte delle strutture tecniche ci si diceva che lo sciame sismico tendeva a sgonfiarsi e così poi è stato. Abbiamo avuto qualche altro episodio, ma non abbiamo avuto picchi drammatici”.

