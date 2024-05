La supermodella era tra le star presenti alla proiezione del film "The Apprentice"

Bella Hadid brilla sul red carpet di lunedì sera del 77esimo Festival di Cannes. La supermodella statunitense ha sfoggiato un nude look con trasparenze che lasciano poco spazio all’immaginazione. Hadid era tra le star che hanno sfilato sul tappeto rosso in occasione della proiezione del film “The Apprentice”, il ritratto di Donald Trump degli anni ’80 realizzato da Ali Abbasi e in gara per la Palma d’Oro.

Il regista iraniano è arrivato accompagnato dai protagonisti della pellicola: Sebastian Stan, che interpreta un giovane Donald Trump, Maria Bakalova e Martin Donovan, rispettivamente Ivana e Fred Trump. Tra le altre star presenti anche Cate Blanchett, Nadine Labaki, Victoria Silvstedt e le modelle Winnie Harlow e Rawdah Mohamed.

