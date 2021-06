The Suicide Squad - Missione Suicida

La pellicola, sequel del “Suicide Squad” del 2016, uscirà i primi di agosto nelle sale italiane

L’attesa sta per terminare, manca poco più di un mese al 5 agosto, quando arriverà nelle sale cinematografiche il nuovo capitolo di “The Suicide Squad”, decimo film dell’universo DC Comics. Il film è il sequel di “Suicide Squad” uscito nel 2016. In attesa dell’arrivo in sala, Warner Bros ha pubblicato un nuovo trailer, spettacolare, ricco di azione e ironia, caratteristiche del regista James Gunn.

In italiano la pellicola avrà il titolo di “The Suicide Squad – Missione suicida”. La trama riprende in parte gli spunti della precedente pellicola. Il gruppo di criminali deve compiere una nuova azione ordinata dal governo, una missione potenzialmente suicida, per avere uno sconto di pena. In questo caso la missione consiste nel distruggere un ex laboratorio e prigione nazista.

The Suicide Squad – Missione suicida: trama e cast

Nel cast ritornano alcuni dei volti già comparsi nel film del 2016, come Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. E ancora Amanda Waller (Viola Davis), Rick Flag (Joel Kinnaman) e Captain Boomerang (Jai Courtney). Una new entry è Idris Elba nel ruolo di Bloodsport. Tra i doppiatori, poi, Sylvester Stallone e Sean Gunn che danno voce a King Shark e Donnola.

Il percorso di questo sequel non è stato facile. Inizialmente, doveva esserci Will Smith nuovamente nei panni di Deadshot. Il progetto, poi, è stato abbandonato, e ha rivisto la luce quando è stato affidato a James Gunn. Nel frattempo si è deciso di prendere Idris Elba al posto di Will Smith, che non era disponibile, ma si è preferito affidargli un personaggio completamente nuovo, anche se simile a quello interpretato da Smith.

