L'episodio è andato in onda su Twitch. Il rapper: "Scusa Matteo mi è partita la chiamata"

Scherzo telefonico di Fedez a Matteo Salvini. Il rapper lunedì ha chiamato il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti durante una diretta Twitch con il creator “Il Rosso”. Quando il leader della Lega ha risposto, il cantante 34enne ha subito attaccato la linea scoppiando a ridere. Poi ha fatto un secondo tentativo nel quale si è scusato dicendo “mi è partita la chiamata”. “Come stai tutto bene? Un abbraccio, sentiamoci in questi giorni”, ha aggiunto Fedez riferendosi ai risultati delle elezioni europee in cui il Carroccio ha registrato un risultato negativo.

Salvini: “Fedez? Io ho smesso di fare scherzi telefonici a 12 anni”

Oggi è arrivata la replica di Salvini, una volta scoperto che si trattasse effettivamente di uno scherzo. “Ieri Fedez mi ha fatto uno scherzo, non pensavo neanche fosse uno scherzo. Sai che scherzone, poi ognuno si diverte come vuole. Ero a casa, a Roma, con la mia compagna Francesca. Erano le 23-23.30, mi suona il telefonino, leggo Fedez. Se uno ti chiama alle undici e mezza di sera, dico: ‘Rispondiamo, non si sa mai, avrà avuto un problema’. E, invece, mi dice: ‘Scusa, mi è partita la telefonata. Ciao, ciao, ci vediamo per un caffè’. Poi oggi scopro sui giornali che era uno scherzo telefonico. Io ho finito di farli quando avevo 12 anni e c’era ancora il telefono dove col dito dovevi girare e chiamavi un po’ da scemotto facendo gli scherzi telefonici”, ha fatto sapere il vicepremier.

