Prosegue la relazione tra il rapper e la modella francese

Sembra continuare la relazione tra Fedez e la modella francese Garance Authié, paparazzati per la prima volta al Gran Premio di Monaco, a Montecarlo. La 20enne ha pubblicato nelle storie di Instagram alcune foto dal backstage in cui il rapper, assieme a Emis Killa, stava girando il videoclip di ‘Sexy Shop’, nuovo singolo del cantante 34enne. Authié, inoltre, sarebbe anche andata a cena in un ristorante esclusivo di Milano che si affaccia sul Duomo, probabilmente in compagnia proprio di Fedez.

