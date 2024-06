Il segretario del Carroccio si rifiuta di parlare di flop. Poi attacca Bossi: "Strano che ex segretario voti un altro partito"

Si rifiuta di parlare di sconfitta Matteo Salvini, dopo le prime proiezioni dei risultati delle elezioni europee. Il leader della Lega, in una conferenza stampa notturna dalla sede del partito in via Bellerio a Milano, ha detto di voler attendere gli scrutini per poter commentare le consultazioni. Secondo le ultime proiezioni la Lega, intorno all’8,5% dei voti, è stata superata alle urne dagli alleati di Forza Italia. “Commento le proiezioni. Se siamo anche di uno zero virgola sopra le politiche la soddisfazione c’è“, ha detto il vicepremier. “Ci vediamo domani mattina presto quando ci sono dei dati reali. Io penso che intorno alle 9 possiamo commentare“, ha aggiunto.

“Ci davano per morti, siamo vivi”

“Ci davano per morti, siamo vivi e vivaci. I leghisti ci hanno messo l’anima”, ha poi dichiarato Salvini.

“Strano che ex segretario voti un altro partito”

Il leader del Carroccio ha poi polemizzato con il fondatore del partito, Umberto Bossi, che in disaccordo con la direzione della Lega da parte di Salvini ha dichiarato che a queste elezioni avrebbe votato Forza Italia. “Le condizioni non sempre sono state comode e ci sono state alcune stranezze come l’ex segretario del partito che dice che vota per un altro partito“, ha detto.

“Vannacci? Risposta del voto del popolo”

Poi qualche parola sul generale Roberto Vannacci, candidato indipendente della Lega, difendendo la scelta di candidarlo. “Se Roberto Vannacci si avvicina al mezzo milione di preferenze, vuol dire che il tratto di strada che faremo insieme è approvato da elettori leghisti e non leghisti. I voti” per lui “sono una risposta del voto del popolo”, ha affermato Salvini.

“Aria in Ue assolutamente positiva, complimenti a Le Pen”

In ogni caso, Salvini ha mostrato soddisfazione per la crescita delle destre in tutta Europa. “L’aria in Europa è assolutamente positiva, ho fatto complimenti a Marine Le Pen e a Jordan Bardella. Abbiamo in settimana un appuntamento con gli alleati della Lega per fare il punto della situazione”, ha affermato.

“Spero in centrodestra unito in Ue”

Infine, in vista della prossima Commissione Europea, ha aggiunto: “I votati della Lega non accetteranno mai una coalizione con i socialisti e con Macron. Spero che il centrodestra sia unito in Europa, spero in un centrodestra compatto in Europa senza però fare accordi al ribasso colloquiando con i socialisti. Conto che il centrodestra unito in Italia non si divida a Bruxelles. Non vorrei altri cinque anni di von der Leyen bis”.

