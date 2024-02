Il rapper incalzato dai microfoni di 'Pomeriggio 5', in merito alla crisi con l'imprenditrice

Sono sempre più insistenti le voci di una rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. “La priorità sono i miei figli, non gioco sulla loro pelle”, ha affermato il rapper incalzato dai microfoni di ‘Pomeriggio 5’, in merito alla sua crisi con la moglie.

“Federico posso chiederti come stai?”, ha chiesto il cronista del programma condotto da Myrta Merlino. “Bene, grazie tu come stai?”. “Confermi questa storia?”, ha domandato ancora il giornalista. “Dai ragazzi, secondo voi anche se fosse vero vengo a dirlo a voi? Secondo voi ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi?”.

E a chi parla di complotto l’artista ha detto: “Ma a me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie? Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? A me non interessa, ho altre priorità nella mia vita, sono i miei figli in questo momento. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…”. “Se andrò alla sfilata di Donatella Versace? Certo, perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento”, ha concluso Fedez.

