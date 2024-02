I dubbi sulla rottura della coppia nati dal cambio di foto profilo su Ig fino all'immagine senza fede dell'influencer

La storia tra Chiara Ferragni e Fedez è arrivata ai titoli di coda. Il rapper infatti ha lasciato la loro casa domenica e da quel giorno non è più tornato. La notizia, anticipata da Dagospia, trova conferme da LaPresse. Il rapporto tra la famosa influencer e il cantante milanese, si era incrinato dal Festival di Sanremo del 2023, quando Ferragni era co-conduttrice e Fedez fece parlare di sé per la foto di Bignami e il bacio con Rosa Chemical che aveva mandato su tutte le furie Ferragni anche se poi era diventata la parte cult della serie ‘The Ferragnez’ su Prime Video.

Dal canto suo Ferragni avrebbe preso tempo prima di decidere per la separazione, proprio per stare vicino al marito malato. Al contrario, oggi a fare notizia è Chiara con i suoi problemi con la giustizia per la presunta falsa beneficenza. I due non appaiono sui social assieme da diversi giorni, Ferragni ha anche tolto la foto di Fedez dal suo profilo. L’ultima apparizione assieme su Instagram risale al giorno di San Valentino, quando il cantante aveva stuzzicato con un video la moglie in occasione di una cena romantica in un noto ristorante milanese. Oggi Fedez ha pubblicato dei video nella sua storia collegandosi dal terrazzo di una casa che non è la dimora abituale dei Ferragnez, la influencer invece continua a pubblicare foto e video dalla loro casa con i due figli Leone e Vittoria.

Erano sempre più insistenti le voci e gli indizi che inducevano a pensare a una rottura della coppia. Come anticipato dal sito Dagospia, il rapper, da qualche giorno, sarebbe andato addirittura via di casa. Il punto di non ritorno, che ha compromesso definitivamente una situazione che vedeva la coppia già in crisi da tempo, a partire dal Festival di Sanremo 2023, sarebbe stato, secondo il sito, il comportamento del cantante nei confronti della moglie, quando si è trovata ad affrontare un momento di grande difficoltà con il caso della beneficenza legata ai pandori Balocco. Pare, infatti, che Fedez abbia evidenziato come i problemi giudiziari di Chiara avessero effetti negativi anche sui suoi affari.

Gli indizi social di Chiara Ferragni

Ad alimentare le voci è la stessa Chiara Ferragni che sui social ha prima cambiato la foto del suo profilo Instagram, mettendone una dove c’è solo lei con i figli, senza il marito, e poi ha pubblicato una storia in cui mostra la mano sinistra senza più la fede all’anulare sinistro. Dalla diretta interessata non sono arrivati annunci o conferme sulla sua situazione familiare ma gli indizi dell’influencer lasciano pensare che la storia sia destinata a concludersi.

